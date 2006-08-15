Помер найстаріший у світі кінь Пржевальського
14:46, 15 серпня 2006Разное
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Сталося це у празькому зоопарку
У празькому зоопарку "Троя" померла 34-річна кобила Цилка.
Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Радіо Прага", вона була найстарішим у світі конем Пржевальського - в дикій природі вони доживають лише до 20 років.
Цилка офіційно стала найстарішим диким конем планети в лютому цього року, коли в Лодзі (Польща) помер жеребець Бенто.
Зараз у світі проживає близько двадцяти коней Пржевальського, яким більше 30 років.
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