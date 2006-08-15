Помер найстаріший у світі кінь Пржевальського

У празькому зоопарку "Троя" померла 34-річна кобила Цилка.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Радіо Прага", вона була найстарішим у світі конем Пржевальського - в дикій природі вони доживають лише до 20 років.

Цилка офіційно стала найстарішим диким конем планети в лютому цього року, коли в Лодзі (Польща) помер жеребець Бенто.

Зараз у світі проживає близько двадцяти коней Пржевальського, яким більше 30 років.