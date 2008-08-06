Ялта три дні святкуватиме своє 170-річчя

Жителі Ялти відзначатимуть 170-річчя міста три дні – з 8 по 10 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, для ялтинцев і гостей курорту підготовлена різноманітна розважальна програма.

Так, 8 серпня в Ялті пройдуть Дні високої моди, в яких очікується участь російського кутюр’є В’ячеслава ЗАЙЦЕВА. Цього ж дня в місті буде показаний фільм «100 років кіно в Ялті», організовано феєрверк.

9 серпня відслужать молебень на славу Ялти. Для маленьких городян проведуть розважальні програми «День народження Ялточки!» і «Акваторія». Цього дня на ялтинських пляжах буде організовано «Свято Нептуна», у місті пройде парад духових оркестрів, театралізована вистава «Морська регата», святкові концерти «Місто щасливих людей» і «Ялта – 170!», шоу театру на ходулях і фаєр-шоу. Крім цього, буде організовано піротехнічне і лазерне шоу «Південна столиця». Також 9 серпня будуть оголошені підсумки конкурсу-акції «7 чудес Ялти». Під час лазерного шоу в акваторії морського порту планується провести віртуальну демонстрацію семи чудес Ялти.

10 серпня в Ялті пануватиме спортивна атмосфера – відбудуться змагання по грі в городки, тенісні турніри і турніри спортклубів з футболу. Увечері на міській набережній відбудеться фестиваль оригінального жанру «Ялта Арт-фест».