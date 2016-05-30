30 травня в "Укрінформі" відбудеться прес-конференція з приводу відновлення акції протесту атомників

30 травня об 11.00 в інформаційному агентстві «Укрінформ» (вул. Б.Хмельницького, 8/16) відбудеться прес-конференція голови Первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича, присвячена відновленню з 31 травня акції протесту співробітників українських АЕС та інших підрозділів Енергоатома. Близько 2 тисяч співробітників Енергоатома планують взяти участь у пікетуванні Адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України.

Рішення Профкому Енергоатома щодо відновлення акції протесту, розпочатої 26 квітня 2016 року, було прийнято через подальше ігнорування органами державної влади питань фінансового забезпечення безпечної експлуатації АЕС та через залаштункові спроби протягнути постанову Кабміну про корпоратизацію ДП НАЕК «Енергоатом» без врахування особливостей приватизації в атомній галузі та попередніх домовленостей із Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) щодо її участі у процесі.

Нагадаємо, що блокування рахунків Енергоатома за позовом ЗАТ «Укрелектроват» щодо стягнення з компанії 127,3 млн грн сумнівної заборгованості відбувається вже близько півроку. Незважаючи на багаторазові звернення представників Енергоатома до судів та органів влади з приводу незаконності вимог ЗАТ «Укрелектроват», ситуацію досі не врегульовано.

Крім того Профком Енергоатома висловлює глибоке занепокоєння з приводу порушення Міністерством енергетики та вугільної промисловості України попередніх домовленостей з представниками профспілкової організації Компанії та Атомпрофспілкою щодо необхідності прийняття Закону України «Про особливості корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом», як передумови для подальшого узгодження проекту постанови Кабміну про корпоратизацію Енергоатома. Профкому Енергоатома стало відомо, що Міненерго вже надіслало усім зацікавленим міністерствам та відомствам проект постанови про корпоратизацію, який не враховує особливості цього процесу для компанії-оператора АЕС. Профком Енергоатома вважає такі дії Міненерго неприпустимим і закликає українських атомників приєднатись до акцій протесту.

Акредитація на місці.