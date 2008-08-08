Грузія розпочала військову операцію в Південній Осетії (фоторепортаж)
11:02, 08 серпня 2008Разное
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Триває мобілізація і бій за Цхінвалі
Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.
У ніч на 8 серпня 2008 р. Грузія офіційно повідомила керівництво російських миротворців про початок військових дій проти Південної Осетії, офіційно назвавши їх "операцією з наведення в Цхінвальському регіоні конституційного порядку".
Вранці президент країни Михайло Саакашвілі заявив, що силові структури Грузії звільненили два великі райони, а також найбільше село Дменісі, взято в оточення місто Цхвнвалі, бої ведуться вже в центральній частині міста.
Президент також заявив, що вже мобілізовано до 10 тисяч резервістів. За його словами, російські ВПС бомблять міста Грузії, що є фактом міжнародної агресії.
Фото Reuters
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