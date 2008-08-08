Грузія розпочала військову операцію в Південній Осетії (фоторепортаж)

Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.

У ніч на 8 серпня 2008 р. Грузія офіційно повідомила керівництво російських миротворців про початок військових дій проти Південної Осетії, офіційно назвавши їх "операцією з наведення в Цхінвальському регіоні конституційного порядку".

Вранці президент країни Михайло Саакашвілі заявив, що силові структури Грузії звільненили два великі райони, а також найбільше село Дменісі, взято в оточення місто Цхвнвалі, бої ведуться вже в центральній частині міста.

Президент також заявив, що вже мобілізовано до 10 тисяч резервістів. За його словами, російські ВПС бомблять міста Грузії, що є фактом міжнародної агресії.

Фото Reuters