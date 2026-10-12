У Кремлі відповіли на ідею 60-денного перемир’я, запропоновану Зеленським

Пєсков сказав, що Путін може дати наказ припинити бити по Україні лише в день виборів.

Кремль відхилив ідею 60-денного припинення вогню, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським для проведення президентських виборів. Про це пише Reuters.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Росія хоче довгострокової мирної угоди, а не тимчасового припинення вогню.

"У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення", - сказав він.

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Водночас, за даними російських ЗМІ, прессекретар заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий дати наказ не завдавати ударів по Україні саме в день виборів, а не протягом 60 діб.

"60 діб, які вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися із силами, залікувати рани і продовжити війну", – зазначив Пєсков.

Крім того, він прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка висловила підтримку Зеленському на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність зміни глави держави в Україні.

"Європейці не належать до партії миру, до партії, яка шукає шляхи виходу на мирне врегулювання. Європейці швидше партія війни. Нам швидше значно більше імпонують зусилля американських перемовників, ми вдячні їм за продовження цих зусиль", – сказав журналістам прессекретар Кремля.

Ідея виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп закликав до зміни президента в Україні. Він заявив, що українцям потрібен новий лідер, "який зможе укласти угоду" з Росією. Також він звинуватив Зеленського у тому, що той нібито "міг укласти багато угод, але з якоїсь причини цього не робить".

У відповідь Зеленський заявив, що Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир’я. Він пояснив, що Україна у війні, і проведення виборів "виходить за рамки Конституції", а головне, за його словами, немає безпечних умов, "щоб дати людям можливість голосувати". Він запевнив: якщо буде повне припинення вогню на 60 днів - Україна організує вибори.

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