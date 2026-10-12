Власники назвали найкращий iPhone: він отримав 99% позитивних відгуків

Вересневий рейтинг AnTuTu визначив беззаперечного лідера за уподобаннями користувачів.

Компанія AnTuTu опублікувала рейтинг iOS-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників у вересні 2026 року. Перше місце посів новий флагман Apple, iPhone 18 Pro Max, тоді як колишній лідер, iPad Air 4, опустився на другу сходинку.

Рейтинг складено на основі відгуків користувачів додатка AnTuTu Benchmark. Він відображає саме задоволеність власників своїми пристроями і не пов'язаний з результатами тестів продуктивності.

Новий iPhone 18 Pro Max набрав 99,02% позитивних оцінок. Цього разу основні зміни стосуються продуктивності та камер. Смартфон отримав процесор A20 Pro з оновленою архітектурою, що забезпечує приріст потужності CPU та GPU. Основна камера Fusion з роздільною здатністю 48 Мп також отримала змінну діафрагму.

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iPad Air 4 посів друге місце з результатом 96,97%. Планшет оснащений чіпом A14 Bionic, 10,9-дюймовим дисплеєм і сканером відбитків пальців Touch ID. Попри появу нових поколінь iPad Air із чіпами серії M, стара модель, як і раніше, влаштовує багатьох власників.

iPhone 12 mini, що посів 3-тє місце, отримав 95,% позитивних відгуків. Цей смартфон оснащений 5,4-дюймовим екраном і важить усього 133 г. Після виходу iPhone 13 mini Купертіно відмовилося від подальшого розвитку компактної серії, тому пристрої з таким невеликим екраном стали рідкістю.

Загалом у першій десятці опинилося по п’ять смартфонів iPhone та планшетів iPad. Хоча новий iPhone 18 Pro Max впевнено посів перше місце, опитування показало, що власники продовжують високо оцінювати й пристрої Apple, випущені 5–6 років тому.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-телефонів за рівнем задоволеності власників. На вершині списку опинився флагман Xiaomi з батареєю на 8000 мАг і камерою Leica.

Також фахівці AnTuTu оновили рейтинги найвигідніших за співвідношенням ціни та продуктивності Android-смартфонів. Усі пристрої розділили на п’ять цінових категорій: від бюджетних до флагманських.

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