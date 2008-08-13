У Києві згоріла маршрутка
12:44, 13 серпня 2008Разное
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У вівторок близько 19.00 в Шевченківському районі Києва на розі вулиць Щусєва та Олени Теліги у маршрутному таксі „Богдан” (маршрут №242) виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, рятувальники за дві хвилини прибули до місця події і ліквідували пожежу.
За словами очевидців і пасажирів, маршрутка зупинилася біля світлофора і з-під неї пішов дим. Водій повідкривав усі двері для виходу пасажирів, а сам за допомогою вогнегасника намагався загасити полум’я, але безрезультатно.
Внаслідок пожежі вигорів салон автомобіля і кузов. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замикання.
Ніхто з людей не постраждав.
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