У Києві згоріла маршрутка

У вівторок близько 19.00 в Шевченківському районі Києва на розі вулиць Щусєва та Олени Теліги у маршрутному таксі „Богдан” (маршрут №242) виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, рятувальники за дві хвилини прибули до місця події і ліквідували пожежу.

За словами очевидців і пасажирів, маршрутка зупинилася біля світлофора і з-під неї пішов дим. Водій повідкривав усі двері для виходу пасажирів, а сам за допомогою вогнегасника намагався загасити полум’я, але безрезультатно.

Внаслідок пожежі вигорів салон автомобіля і кузов. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замикання.

Ніхто з людей не постраждав.