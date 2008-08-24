У загиблому Боїнгу могла бути юнацька збірна з баскетболу

На борту "Боїнгу", що розбився під Бішкеком, перебував 51 іноземець, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прем`єр-міністра Киргизії Ігоря Чудінова.

За попередніми даними, серед іноземців на борту літака були громадяни Ірану, Канади, Китаю й Туреччини.

За словами Чудінова, вижив командир екіпажа, але поки що він не може розповісти про події. Також киргизький прем`єр уточнив, що на борту літака були 83 пасажири і сім членів екіпажу. "Ми зараз звіряємо списки тих, хто вижив, зараз відомо про більш як 20 живих", - сказав прем`єр.

За інформацією агентства, в літаку могла бути юнацька збірна Киргизії з баскетболу.