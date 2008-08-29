Opel врізався у Mercedes: троє загиблих

Неоподалік села Івниця Андрушівського району Житомирщини, на автошляху Житомир - Попільня, водій легкового автомобіля „Opel” з’їхав із проїжджої частини та допустив зіткнення з мікроавтобусом „Mercedes”, що стояв на узбіччі дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, ще троє людей із травмами різного ступеню важкості госпіталізовані.

Усього за добу на території країни зареєстровані 160 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 людина та 210 людей травмовані.