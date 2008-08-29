Суди жаліють п'яних водіїв

Суди Полтавської області поблажливо ставляться до водіїв, які управляють автомобілем у нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління ДАІ ГУ МВС України в Полтавській області Володимир КРАВЧЕНЯ.

За його словами, суди штрафують таких порушників, але прав водіїв не позбавляють.

При цьому В.КРАВЧЕНЯ зазначив, що з початку року на автодорогах області було затримано 6 тис. 816 нетверезих водіїв, а позбавлено прав лише кожного третього з них – 2 тис. 545 чоловік.

"Прокуратура винесла 21 протест щодо м`якого покарання за управління автомобілем у нетверезому стані, і всі ці протести були задоволені", - додав начальник облуправління ДАІ.