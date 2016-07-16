У суботу, 16 липня, об 11.00 в Одесі в парку ім. Шевченка відбудеться відкриття Першого українського футбольного Road Show. Експозиція Road Show заснована на принципах сучасного мистецтва. Просторова композиція і інтерактив дозволять відвідувачам наживо зануритися в атмосферу футболу Лобановського. Організаторам Road Show виступили спонсори Суперкубка України з футболу компанії City One Development і UDP.