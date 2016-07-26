Прес-конференція "Безпрецедентна ситуація в Херсонській області: у інвесторів з США та Турції відбирають унікальні аграрні підприємства вартістю у десятки мільйонів доларів"

26 липня об 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Безпрецедентна ситуація в Херсонській області: у інвесторів з США та Турції відбирають унікальні аграрні підприємства вартістю у десятки мільйонів доларів». Мова піде про скандальну ситуацію навколо сільгосппідприємств Херсонщини, які розташовані на тисячах гектарах родючих земель, динамічно розвиваються та спеціалізуються на вирощуванні зернових, олійних, бобових, овочевих та баштанних культур. Іноземні інвестори вклали мільйони доларів у суперсучасне обладнання та техніку, впровадили передові європейські технології на підприємствах, вчасно сплачують податки до державного бюджету та забезпечують роботою тисячі українських селян. Проте, в результаті зухвалого рейдерського захоплення робота всіх підприємств заблокована, унікальна сільськогосподарська техніка розкрадена, співробітники підприємств позбавлені робочих місць, державний бюджет не отримує мільйони гривень податків, зарубіжні інвестори несуть збитки, а в країні назріває скандал міжнародного рівня. Під час прес-конференції будуть оголошені гучні імена високопосадовців – рейдерів, надана юридична і суспільна оцінка ситуації, представлені матеріали та документи. Вперше публічно, від імені іноземних інвесторів буде оголошено офіційне Звернення до президента України Петра Порошенка, глави Національного Антикорупційного бюро України Артема Ситника та генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням захистити іноземних інвесторів від рейдерів та підтвердити діями боротьбу з корупцією на усіх рівнях влади для проведення справжніх демократичних перетворень в Україні. Учасники та запрошені: офіційний представник інвесторів ПП "Харистрон" і ТОВ "Глобал-Інвест" Грег Лайтфут (Greg Lightfoot) , адвокат Євгенія Бєла, бізнес омбудсмен України Альгірдас Шемета, співробітники підприємств, юристи , представники посольств та правозахисних громадських організацій (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 498 07 64.