У російському МЗС видали нову партію погроз у бік Заходу

Раніше Захарова заявила, що політикам і дипломатам західних країн слід "тверезо оцінювати" ризики під час візитів до України.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що підприємства в країнах Європи, які виробляють для України зброю та боєприпаси, не перебувають у безпеці й можуть стати "законною ціллю" для російських ударів.

"Хочу ще раз нагадати, що заводи з виробництва зброї для України в європейських країнах є для Росії потенційними військовими цілями. І не варто вважати, що поза межами української території військові заводи, які виробляють зброю для київського режиму, будуть у безпеці. Хто так вважає, той помиляється", - сказала вона.

Представниця МЗС додала, що аналогічні заяви напередодні зробив міністр Сергій Лавров.

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Раніше Захарова заявила, що політикам і дипломатам західних країн слід "тверезо оцінювати" ризики під час відвідування України.

"Перед деякими з таких поїздок через дипломатичні канали до нас надходять прохання забезпечити тим чи іншим особам можливість безпечного пересування. Ми незмінно відповідаємо на подібні звернення, що озвучені нами раніше публічні застереження залишаються актуальними, а західні політики та дипломати повинні тверезо оцінювати наявні ризики", - сказала речниця.

Вона додала, що "ніхто не може гарантувати" безпеку представників цих держав під час поїздок до України.

Погрози РФ на адресу Заходу

Раніше Росія надіслала НАТО неофіційний лист, у якому заявила про готовність застосувати "весь наявний арсенал озброєння", якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область. У НАТО підтвердили отримання документа та засудили погрози застосування сили, зокрема ядерну риторику.

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