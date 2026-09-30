Українська ППО вперше збила понад 80% реактивних дронів

На східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т".

Українська ППО вперше збила понад 80% російських реактивних "Шахедів". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Протягом дня 30 вересня (із 6:30 по 18:30) противник атакував Україну 285 ударними БпЛА (174 із них - реактивні), "Гербера" та дронами інших типів", - зазначили там.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 254 БпЛА (146 із них - реактивні).

Відео дня

"Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Інформація уточнюється", - додали у Повітряних силах.

Варто зазначити, що до цього відповідний показник ледь досягав 40-50%.

Проблема реактивних дронів

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що російські військові 30 вересня вперше застосували реактивний дрон з особливим кумулятивно-ріжучим боєзарядом спеціального навантаження.

На його, це було зроблено, ймовірно для того, щоб завдавати ударів по високовольтних опорах та залізних мостах.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія накопичує зброю, щоб мати змогу розпочати посилені обстріли України пізньої осені та взимку. Зокрема, країна-терорист виробила 1200 дронів "Герань-4" та 800 "Герань-5" у вересні, і прогнозує, що ця кількість зростатиме щомісяця.

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