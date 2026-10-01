Україна надасть США 'список побажань' щодо 'пекельних' санкцій проти Росії, - ABC News

Україна хотіла б, щоб було вжито більш жорстких заходів щодо суден, які, ймовірно, входять до складу російського "тіньового флоту".

Цього тижня Україна надасть адміністрації Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б запровадити санкції США відповідно до нового закону, підписаного президентом Дональдом Трампом. Про це повідомив високопоставлений український дипломат, пише ABC News.

Денис Сенік, тимчасовий повірений у справах України в США, заявив, що першочергову увагу слід приділити кільком російським компаніям, які виробляють компоненти для російського аналога системи супутникового інтернету Starlink.

Важливо, що основна компанія, яка займається розгортанням мережі, вже перебуває під санкціями США, однак виробники компонентів для неї - ні.

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За словами Сеніка, якщо Росії вдасться завершити формування супутникової групи для свого проєкту, вона зможе на власний розсуд завдавати ударів по Україні, використовуючи дані в режимі реального часу.

Це може мати катастрофічні наслідки в короткостроковій перспективі, особливо напередодні зими. Україна хотіла б отримати доступ до послуг Starlink на території Росії, щоб мати можливість завдавати ударів по цілях, що знаходяться там.

Україна також хотіла б, щоб були вжиті більш жорсткі заходи щодо суден, які, ймовірно, входять до складу російського "тіньового флоту" і використовуються для обходу обмежень на продаж нафти.

Зазначається, що адміністрація Трампа має до 18 жовтня ухвалити рішення про те, які саме російські структури (і чи потраплять вони взагалі) підпадатимуть під санкції відповідно до закону про "пекельні" санкції проти Росії та Ірану, автором якого є Ліндсі Грем.

Окрім цих запитів, Україна також домагається того, щоб адміністрація США та представники американського бізнесу засудили атаки Росії на об’єкти американських компаній, що працюють на території України.

Санкції проти РФ

Раніше група членів Палати представників Конгресу США закликала президента Трампа не послаблювати обмеження щодо РФ, а навпаки - застосувати "пекельні санкції".

Авторами заяви є законодавці від обох партій: Марсі Каптур, Брайан Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон.

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