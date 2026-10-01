'Ризик, який зростає': прем'єр-міністр Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

За його словами, в "Європи більше немає достатніх запасів озброєння, бо Україні передали все, що було на складах".

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев виступив із критикою європейської стратегії підтримки Києва, а також закликав відновити прямий діалог із Москвою.

"Пам’ятаєте, коли президент Трамп вступив на посаду? У нього одразу була пропозиція. Він запропонував Україні та Росії негайно припинити вогонь, сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Якими були його слова? Він сказав, що в майбутньому кращих умов для досягнення миру не буде. Його оцінка полягала в тому, що ситуація погіршуватиметься. З іншого боку, ми мали іншу пропозицію - продовжувати воювати", - сказав він під час оборонного саміту від Euronews, повідомляє "Телеграф".

Політик стверджує, що за продовження бойових дій виступало "європейське керівництво", натякнувши, що результатом європейської стратегії стали "ще сотні тисяч жертв" та "спустошення країни".

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"Мене не цікавить підтримка Росії. Мене цікавить реалістичний підхід і те, щоб нарешті якомога швидше знайти шлях до миру. Тому що ця війна на виснаження є серйозним викликом для миру у глобальному вимірі. Це ризик, який зростає. Ця війна майже щодня виснажує наші соціальні та економічні системи. Тому нам потрібно якомога швидше знайти шлях до миру", - заявив прем'єр-міністр.

На його думку, потрібно "досягти балансу між військовими, економічними та дипломатичними інструментами".

Проблеми зі зброєю

За його словами, в "Європи більше немає достатніх запасів озброєння, бо Україні передали все, що було на складах", а Київ же нібито більше не може достатньо ефективно протидіяти повітряним атакам РФ. Радев додав:

"Росіяни почали застосовувати війну "зсередини назовні". Тому що мають величезну перевагу в далекобійних оперативно-стратегічних ударних засобах - балістичних ракетах, а останнім часом і реактивних безпілотниках. Вони підняли висоту застосування своїх засобів. Тепер їхні безпілотники літають на висоті 5-6 тисяч метрів. Це реактивні дрони зі швидкістю 500 кілометрів на годину. Що це означає? Тепер для протидії їм потрібна величезна кількість винищувачів і наземних систем протиповітряної оборони. В України їх недостатньо".

Політик заявив, що потрібно більше говорити про дипломатію.

"Кілька років тому мій добрий друг, тодішній прем’єр-міністр Люксембурга Ксав’є Бетель дуже чітко це сформулював: ми повинні перестати говорити про Росію. Ми повинні почати говорити з Росією. Тож нам потрібно почути занепокоєння обох сторін. Так, звичайно, ми повинні й надалі підтримувати Україну. Але найважливіше - підготувати умови для миру. І ми повинні розуміти, що є межа можливостям просто постачати зброю та надавати підтримку", - пояснив прем'єр.

Радев також дорікнув, що ніхто в Європі не порушує питання ядерного ризику, і що варто завжди мати на увазі найгірший сценарій.

"Наскільки сильно ми можемо тиснути на Росію, перш ніж Росія відреагує чимось іншим? Коли Москва почувається слабкою - вона починає "грати з ядерним фактором. Ми не можемо заплющувати очі на те, що в арсеналі Росії є ядерна зброя, і що це є частиною стратегічних розрахунків", - підсумував він.

Погрози РФ

Напередодні офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що підприємства в країнах Європи, які виробляють для України зброю та боєприпаси, не перебувають у безпеці й можуть стати "законною ціллю" для російських ударів.

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