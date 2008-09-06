Кабмін затвердив положення про Держадміністрацію автотранспорту

Кабінет міністрів України постановою від 3 вересня 2008 р. № 771 затвердив положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту (Державтотрансадміністрація). Текст документа розміщено на сайті уряду.

Згідно з положенням, Державтотрансадміністрація є урядовим органом у сфері автомобільного транспорту, який діє в системі Мінтрансзв’язку, і відповідальна перед Кабінетом міністрів України, підзвітна й підконтрольна міністру транспорту та зв`язку.

Основними завданнями адміністрації є: участь у реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту; організація роботи з виконання актів законодавства про автомобільний транспорт і здійснення систематичного контролю за їх реалізацією; здійснення у випадках, встановлених законом, регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій.

Державтотрансадміністрація організовує роботу з виконання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; узагальнює практику застосування законодавства про автомобільний транспорт, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення; забезпечує державне регулювання в сфері автомобільного транспорту; бере участь у формуванні державної економічної, інвестиційної політики у сфері автомобільного транспорту; проводить моніторинг ринку послуг, які надаються автомобільним транспортом, і сприяє розвитку конкуренції; формує мережу автобусних маршрутів загального користування в міжнародному сполученні. Крім того, вона забезпечує організацію перевезень на міжнародних і міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути); реалізацію державної політики у сфері міжнародних автоперевезень пасажирів і вантажів, готує в установленому порядку проекти відповідних міжнародних договорів. Також адміністрація формує й веде реєстр міжнародних і міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів); визначає мережу й затверджує паспорти міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів, проводить конкурси на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, тощо.

Також даний орган бере участь у проведенні в установленому порядку стандартизації та сертифікації автотранспортних засобів та ін.

Державтотрансадміністрацію очолює заступник міністра транспорту та зв`язку — голова Державної адміністрації автомобільного транспорту, якого призначає на посаду й звільняє з посади Кабінет міністрів за поданням міністра транспорту та зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення реорганізувати орган державного управління в галузі автомобільного транспорту (постанова №681 від 23 липня 2008 р.). Вирішено перетворити Державний департамент автомобільного транспорту («Укравтотранс») при Міністерстві транспорту та зв`язку на Державну адміністрацію автомобільного транспорту. При цьому Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекцію) приєднати до утвореної Державної адміністрації автомобільного транспорту й встановити, що Державтотрансадміністрація є правонаступником Головавтотрансінспекції.

Міністерству транспорту та зв`язку доручено до 1 грудня поточного року здійснити заходи, пов`язані з реорганізацією Головавтотрансінспекції, а також підготувати й подати в Кабмін Положення про Державну адміністрацію автотранспорту. Також доручено до цього часу внести в установленому порядку зміни до власних нормативно-правових актів.