На Київщині згоріло 189 тонн пшениці

У Миронівському районі Київщини згоріли 189 тонн пшениці та 150 т ріпаку цьогорічного врожаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, близько 16:00 7 вересня у селі Пустовіти Миронівського району Київщини, на території ТОВ „Пустовіти”, через необережне поводження з вогнем невстановленої особи у пристосованому приміщенні для зберігання зернових культур виникла пожежа. В результаті вогнем знищені 189 тонн пшениці та 150 т ріпаку цьогорічного врожаю. О 18:00 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.