Черновецький докупить 30 евакуаторів

Керівництво Києва видало розпорядження про закупівлю 30 евакуаторів для роботи на дорогах столиці.

Текст відповідного документа від 4 вересня оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з прийнятим рішенням, комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” має закупити нові евакуатори на умовах тендера.

У свою чергу Головному управлінню транспорту доручено подати до ГУ економіки та інвестицій пропозиції щодо фінансування закупівлі автомобілів-евакуаторів за рахунок перерозподілу коштів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Києва на поточний рік для управління транспорту.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року столична влада заявила, що планує вдвічі збільшити кількість евакуаторів в місті. Говорилось про придбання 25 нових евакуаторів, при тому що в місті працюють 25 машин.