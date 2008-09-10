Даішник на Daewoo на зустрічній смузі врізався у вантажівку: 4 загиблих

У Запорізькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля, яким управляв співробітник міліції, з вантажівкою загинули чотири людини.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, ДТП сталося сьогодні, близько 9 ранку, на автодорозі Одеса-Новоазовськ.

«На 460 км автодороги Одеса-Новоазовськ зіткнулися Daewoo Matizz і вантажний автомобіль DАF. За попередніми даними, аварія сталася через те, що легковий автомобіль, за кермом якого перебував співробітник третьої роти дорожньо-патрульної служби Управління ДАІ Запорізької області, виїхав на зустрічну смугу», - повідомили в прокуратурі, відзначивши, що причини такого маневру поки що встановити не вдалося.

У результаті ДТП загинули чотири людини: три пасажири Daewoo Matizz, особи яких поки що не встановлено, і водій, який у момент події був не на службі. Водій вантажівки, що належить приватній компанії, зареєстрованій у Молдові, не постраждав.