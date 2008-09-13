У Запорізькій області Ford влетів у Mercedes: є жертви

В Запорізькій області внаслідок зіткнення двох легковиків 1 особа загинула, 7 травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, поблизу села Привільне Мелітопольського району, на автошляху “Харків-Сімферополь”, водій легкового автомобіля „Ford Sіerra” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем „Mercedes E240”.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа, ще семеро із травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані.

Всього за добу на території країни зареєстровані 168 автоаварій, в яких загинуло 16 осіб і 202 травмовані.