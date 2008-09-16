Розпочинає роботу Європейський інститут інновацій і технологій

15 вересня розпочинає діяльність Європейський інститут інновацій і технологій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, перший день роботи цього закладу ознаменується засіданням ради керуючих, на яке запрошені Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ та комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.

Європейській інститут інновацій і технологій має сприяти пошуку нових рішень для протидії таким викликам як кліматичні зміни, потреба у використанні відновлювальних енергоресурсів, комунікаційні технології.