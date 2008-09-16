Розпочинає роботу Європейський інститут інновацій і технологій
00:22, 16 вересня 2008Разное
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На відкриття запросили єврокерівників
15 вересня розпочинає діяльність Європейський інститут інновацій і технологій.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, перший день роботи цього закладу ознаменується засіданням ради керуючих, на яке запрошені Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ та комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.
Європейській інститут інновацій і технологій має сприяти пошуку нових рішень для протидії таким викликам як кліматичні зміни, потреба у використанні відновлювальних енергоресурсів, комунікаційні технології.
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