В Одесі на Успенській вулиці евакуатор впустив машину разом з водієм.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців події, водій автомобіля зупинився вчора близько 18.00 у невстановленому місці, що було зафіксовано працівником ДАІ. Коли під`їхав евакуатор, водій вирішив не виходити з машини.

І лише в момент підняття автомобіля порушник дорожнього руху спробував зрушити машину з місця, унаслідок чого авто зірвалося з кріплень підйомника.

Внаслідок інциденту розбилося одна з шибок машини.

Правові аспекти інциденту сторони з`ясують у Приморському райсуді Одеси.