Евакуатор впустив машину разом з водієм
11:33, 20 вересня 2008Разное
1653 0
Наступний етап - районний суд
В Одесі на Успенській вулиці евакуатор впустив машину разом з водієм.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців події, водій автомобіля зупинився вчора близько 18.00 у невстановленому місці, що було зафіксовано працівником ДАІ. Коли під`їхав евакуатор, водій вирішив не виходити з машини.
І лише в момент підняття автомобіля порушник дорожнього руху спробував зрушити машину з місця, унаслідок чого авто зірвалося з кріплень підйомника.
Внаслідок інциденту розбилося одна з шибок машини.
Правові аспекти інциденту сторони з`ясують у Приморському райсуді Одеси.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter