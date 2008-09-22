Український заробітчанин загинув у Венеції
19:18, 22 вересня 2008Разное
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Ще двоє тяжко поранені
Сьогодні в Італії на острові Мурано (Венеція) унаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан, від отриманих травм один громадян України помер, ще двоє з тяжкими пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Генеральне консульство України у Мілані, на місці події працюють місцеві правоохоронні органи. Прокуратурою Венеції ведеться слідство.
На цей час консульська установа з’ясовує особисті дані постраждалих і адресу їх проживання в Україні.
Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.
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