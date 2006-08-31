Де навчаються VIP-школярі - діти і онуки українських політиків

Шестирічна Софійка Кінах йде у перший клас найстарішої київської школи - ліцею №100 "Поділ". Там навчалися мама Марини Кінах, сама Марина і дві її старших доньки.

У цю ж школу піде і онука Президента Домініка, донька Віталіни Ющенко. За даними газети "Сегодня", щоб вступити туди, необхідно зробити перший внесок 800-1000 доларів. (До речі, у перший клас цієї школи піде і донька Ігоря Литовченка ("Київстар) і моделі Влади Литовченко).

Донька ж Віктора Ющенка семирічна Софійка навчається у Печерській міжнародній школі. Вона добре володіє англійською, французькою, і збирається вивчиту німецьку і іспанську. П`ятирічна Христинка ходить до садочка при цій школі. Навчання дуже дороге: 12 тисяч доларів на рік( без їжі і транспорту).

Десятилітня Домініка Плющ, донька екс-спікера Верховної Ради Івана Плюща, піде в 5 клас київської гімназії "Престиж". Навчання там теж недешеве: минулого року було 1200 гривень у місяць, зараз ціну підняли. Дівчинка займається художньою гімнастикою і грою на фортепіано.

Газета "Сегодня"