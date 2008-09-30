Евакуатори в Києві працюватимуть цілодобово.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це йдеться в розпорядженні, яке підписав столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Відповідне доручення надано комунальному підприємству «Київтранспарксервіс», що забезпечить роботу служби евакуації та примусового переміщення транспортних засобів у новому режимі.

Крім того, мерія звернеться до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві з приводу цілодобової участі інспекторів ДАІ для затримання транспортних засобів та їх евакуації, якщо водії порушили Правила дорожнього руху та припаркували свої автомобілі у заборонених для цього місцях.

Прес-служба не уточнює дату переходу евакуаторів на цілодобовий режим роботи.