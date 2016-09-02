Проект "Моя країна. Прекрасна і незалежна" побачили 34 мільйони людей

Партнерський проект телеканалу «1+1» та «Першої приватної броварні» розпочався у листопаді 2015 року. У першому сезоні вийшло 22 сюжети. Зокрема з висоти пташиного польоту глядачі вже побачили середньовічні замки Західної України, сучасні новобудови Дніпра, мости Києва, могутню Говерлу та чаруючий Синевир та ін. Кожні два тижні в ефірі «1+1» з’являлися нові відео-історії, а у День Незалежності відбулася прем’єра короткометражного фільму «Пори року», в який увійшли кращі кадри проекту, а також те, що його творці не показували раніше.

«Це соціально-патріотичний проект. Ми показуємо країну в різні пори року, шукаємо для зйомок незвичайні ракурси, часто це важкодоступні місця. Хотілося передати особливий погляд на Україну. Нехай людям захочеться глибше пізнати нашу країну, подорожувати нею», — каже автор ідеї проекту, арт-директор каналу «1+1» Олексій Рєпік.

Вражаючі кадри з висоти пташиного польоту були зняті за допомогою дронів, які здатні літати на висотах до 500 метрів. За словами Олексія Рєпіка, в таких масштабах на ТБ ще ніхто не використовував цю технологію.

Зазначимо, у пошуках дивовижних куточків України автори проекту подолали близько 13 500 км. Знімальна група об’їхала більше 20 міст, щоб відзняти 4 терабайти відеоматеріалу. 34 млн людей побачили проект по телебаченню, а у соціальних мережах за ним стежили близько 2 млн користувачів.

«Для нас було важливо не лише створити красиве, захоплююче відео, а й долучити до проекту українців, надихнути їх пишатися власним краєм та розповісти про нього. Менш, ніж за рік, понад 500 унікальних місць було викладено на Інтернет-платформі «Моя країна. Прекрасна і незалежна», частина з них додана на нову інтерактивну карту України. Ця карта доповнюватиметься й надалі, але вже сьогодні її можна використовувати, подорожуючи нашою країною, та відвідувати ті місця, які рекомендують самі українці», — розповідає Максим Васильєв, директор з маркетингу компанії «Перша приватна броварня».

Цікаво, що творці проекту вже розглядають можливість зняти нові вражаючі відео-історії у другому сезоні. У їхніх планах задіяти панорамну зйомку 360 градусів.

Нагадаємо, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» — партнерський проект «Першої приватної броварні» і каналу «1+1», в якому показані урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти пташиного польоту і в різні пори року. Часто це були місця, зазвичай недоступні для людських очей. Телеглядачі дізналися маловідомі факти про Україну, про природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні.