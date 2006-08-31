У Севастополі громадянин Великобританії впав з Генуезької фортеці

У Севастополі рятувальники і медики надали допомогу 35-річному громадянину Великої Британії, що зірвався з гори на морське узбережжя.

Як передає кореспондент УНІАН, у офіційному повідомленні регіонального управління МНС України, зокрема, говориться, що британця було знайдено на морському узбережжі, де йому довелося провести півдня і півночі. Він упав з Генуезької фортеці у Балаклаві, з 50-ї метрової висоти (не в бік Балаклави, а в бік моря).

В пошукових роботах були задіяні гірські рятувальники, працівники МНС, МВС і персонал місцевого яхт-клубу.

За даними лікарів, яким було доставлено іноземця, внаслідок падіння постраждалий отримав численні забої, але травми не загрожують його життю.