Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) оголошує відбір слухачок/ів на одноденний тренінг для журналістів «Що треба знати про фінансування політичних партій». Протягом тренінгу журналісти дізнаються про міжнародні зобов’язання в сфері політичного фінансування і ознайомляться з рекомендаціями Групи держав проти корупції (GRECO). Буде представлений загальний огляд реформи політичного фінансування в Україні, в тому числі історія політичної реформи, ключові зміни в сфері політичних фінансів, механізм державного фінансування в Україні. Участь у тренінгу безкоштовна.

Організатори забезпечують харчування учасників тренінгу, роздаткові матеріали та компенсацію витрат на проїзд. Тренінги відбудуться: 24 вересня у Харкові, 29 вересня у Полтаві, 30 вересня у Луцьку, 21 жовтня у Рівному, 1 жовтня у Львові, 8 жовтня у Івано-Франківську, 5 жовтня в Одесі, 18 жовтня у Херсоні, 6 жовтня у Запоріжжі та 11 жовтня у Дніпрі. Для участі у конкурсному відборі необхідно заповнити форму https://goo.gl/forms/EBfZMJItE3w119zS2

Додаткова інформація:mbezkorovaina@ifes.org