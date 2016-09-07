Осінній фестиваль відпочинку за містом "Garden Family Fest"

17-18 вересня садовий центр Greensad запрошує всіх любителів флори відвідати фестиваль заміського відпочинку "Garden Family Fest".

Гостей заходу чекає дуже різнопланова і цікава програма. Кожен знайде собі щось до смаку.

Програма фестивалю:

1. Презентація та тест-драйв електромобілей - TeslaS і NissanLeaf ..

2. Дегустація сирів і вина

3. Змагання на квадрокоптерах

4. Міні-гольф і майстер-клас по грі

5. Майстер-класи барбекю і пікніка

6. Ярмарок еко-продуктів

7. Сімейний чемпіонат пікніків

8. Вирізання фігур з дерева і топіарна стрижка рослин.

9. Garden Light Show - презентація вечірнього освітлення саду.

10. Джазовий супровід

11. Розіграш подарунків серед гостей

12. Розважальна дитяча програма (майстер-класи, атракціони, аніматори)

Також, протягом двох днів Ви зможете ознайомитися з величезним асортиментом зеленої продукції, в тому числі і з новинками зі світу рослин. Підібрати гарні саджанці Вам допоможуть безкоштовні консультації від кваліфікованих фахівців в сфері рослинництва.

Однак це ще не всі сюрпризи від організаторів фестивалю.

Вартість вхідного квитка зі знижкою на фестиваль для дорослих становить 100 грн, дітям до 12 років - вхід безкоштовний.

Придбати квиток можна на сайті Karabas.com.

https://kiev.karabas.com/garden-family-fest

"Garden Family Fest" - це справжнє свято для всієї родини, можливість з користю провести вихідні і отримати заряд енергії, натхнення і позитивних емоцій на весь рік!

Партнери заходу:

Дата проведення: 17–18 вересня 2016 року

Місце проведення: Київська область, с. Мила, ул. Комарова 91 (біля ресторанного комплексу «Два бобра»)

Сайт Фестивалю: gardenfest.com.ua