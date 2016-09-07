Осінній фестиваль відпочинку за містом "Garden Family Fest"
Не варто думати, що вже скоро закінчиться літо, а з ним - і пора відпочинку, нових знайомств та пригод. Адже перша половина вересня обіцяє бути дуже насиченою і надихаючою. Ви ще встигнете насолодитися дозвіллям з друзями і сім'єю на свіжому повітрі.
17-18 вересня садовий центр Greensad запрошує всіх любителів флори відвідати фестиваль заміського відпочинку "Garden Family Fest".
Гостей заходу чекає дуже різнопланова і цікава програма. Кожен знайде собі щось до смаку.
Програма фестивалю:
1. Презентація та тест-драйв електромобілей - TeslaS і NissanLeaf ..
2. Дегустація сирів і вина
3. Змагання на квадрокоптерах
4. Міні-гольф і майстер-клас по грі
5. Майстер-класи барбекю і пікніка
6. Ярмарок еко-продуктів
7. Сімейний чемпіонат пікніків
8. Вирізання фігур з дерева і топіарна стрижка рослин.
9. Garden Light Show - презентація вечірнього освітлення саду.
10. Джазовий супровід
11. Розіграш подарунків серед гостей
12. Розважальна дитяча програма (майстер-класи, атракціони, аніматори)
Також, протягом двох днів Ви зможете ознайомитися з величезним асортиментом зеленої продукції, в тому числі і з новинками зі світу рослин. Підібрати гарні саджанці Вам допоможуть безкоштовні консультації від кваліфікованих фахівців в сфері рослинництва.
Однак це ще не всі сюрпризи від організаторів фестивалю.
Вартість вхідного квитка зі знижкою на фестиваль для дорослих становить 100 грн, дітям до 12 років - вхід безкоштовний.
Придбати квиток можна на сайті Karabas.com.
https://kiev.karabas.com/garden-family-fest
"Garden Family Fest" - це справжнє свято для всієї родини, можливість з користю провести вихідні і отримати заряд енергії, натхнення і позитивних емоцій на весь рік!
Партнери заходу:
Дата проведення: 17–18 вересня 2016 року
Місце проведення: Київська область, с. Мила, ул. Комарова 91 (біля ресторанного комплексу «Два бобра»)
Сайт Фестивалю: gardenfest.com.ua