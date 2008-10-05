Випущено путівник по Біблії для журналістів

Британське міжконфесійне Біблійне товариство випустило друком "Путівник по Біблії" для журналістів, повідомило екуменічне агентство ENI.

За задумом видавців, написана звичною мовою книга допоможе журналістам преси, радіо, телебачення та Інтернету швидше зорієнтуватися в біблійному світі і уникнути типових помилок, що їх роблять колеги, вдаючись до біблійних образів у текстах.

Путівник знайомить репортерів і всіх, хто цікавиться, з біблейними героями від Аврама до апостолів і з біблійними подіями від створення світу до Страшного суду.

Автор книги - співробітник Британського міжконфесійного Біблійного товариства Девід Ашфорд висловив надію, що його праця допоможе журналістам швидко зрозуміти біблійний контекст деяких широко обговорюваних сучасних проблем, "будь то креаціонизм чи сіонізм".

У вересні книга про Біблію, яка в короткій формі містить необхідні католикові знання про Святе Письмо, вийшла друком у Ватикані.