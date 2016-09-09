Чи ефективно працюватимуть народні депутати України під час чергової парламентської сесії?
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Основні питання порядку денного нової сесії ВР
Які закони повинні бути прийняті ВР найбільш терміново та чому?
Які питання можуть стати каменем спотикання і призвести до блокування парламентської трибуни?
Наскільки сім нових народних депутатів сприятимуть зміцненню коаліції?
Учасники круглого столу:
БОРИСЛАВ РОЗЕНБЛАТ, народний депутат України (БПП)
СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)
Представник політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»
ВАДИМ КРИВЕНКО, народний депутат України («Народний Фронт»)
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