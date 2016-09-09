Чи ефективно працюватимуть народні депутати України під час чергової парламентської сесії?

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Основні питання порядку денного нової сесії ВР

Які закони повинні бути прийняті ВР найбільш терміново та чому?

Які питання можуть стати каменем спотикання і призвести до блокування парламентської трибуни?

Наскільки сім нових народних депутатів сприятимуть зміцненню коаліції?

Учасники круглого столу:

БОРИСЛАВ РОЗЕНБЛАТ, народний депутат України (БПП)

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)

Представник політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»

ВАДИМ КРИВЕНКО, народний депутат України («Народний Фронт»)

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