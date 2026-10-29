Чи зникне свинина з магазинів через епідемію тварин: у Мінагро оцінили рівень загрози

Поширення хвороби зафіксовано в 10 областях країни.

Україною поширилася епідемія свиней, яка може спричинити додаткові збитки фермерів і деяке здорожчання м’яса, проте підстав для паніки немає, повідомив у відповідь на питання УНІАН міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу.

"Станом на 1 жовтня 2026 року було зафіксовано 39 підозр на африканську чуму свиней. В кожному випадку бралися зразки, і в кінцевому результаті 23 підозри з цих 39 було спростовано. Тож всього було 16 випадків лабораторно підтвердженого АЧС в 2026 році. Чотири серед господарств населення, сім – серед диких кабанів, два – в промислових господарствах, загалом – в 10 областях. Для порівняння: в 2025 році станом на аналогічну дату було 40 підтверджених випадків захворювання на АЧС проти 16 цього року", – інформує Висоцький.

Епідемія негативно впливає на доходи фермерів, тому що в разі виявлення АЧС має бути повністю знищене відповідне поголів'я свиней, зазначає міністр. Водночас, за словами міністра, попри складну ситуацію, ціни на свинину навіть знизилися у річному вимірі - хвороби тварин досі не спричинили значного впливу на вартість м'яса.

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"На поточний тиждень прогнозована ціна 72-73 грн за кілограм живої свині. Минулого року була в цей період 82 грн за кілограм. Але тут немає прямої прив'язки до АЧС – більше міжнародний тренд на зниження ціни. Згідно Держстату, вартість свинини 211-212 грн/кг вже безпосередньо м'яса. За тиждень вона не змінилася, за місяць – знизилася на 2% в гривні, за рік – знизилася на 8%. Свинина – один з небагатьох продуктів, на які в гривневому еквіваленті ціни за рік знизилися", – резюмує Висоцький.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що вартість м’яса в Україні вже досягла певного цінового піку. Проте через поширення АЧС виключенням може стати свинина. За його словами, знищується велика кількість поголів’я – відповідно, пропозиції свинини буде ставати менше. Це може підвищити ціну на свинину більше, ніж на 10%, каже Марчук.

В Україні вже зросли ціни на молочну продукцію. У деяких великих торговельних мережах місячне зростання склало 15% та більше. В окремих випадках після здорожчання ритейл "сховав" нову, вищу ціну за акційними пропозиціями.

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