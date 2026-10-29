ЗСУ 'рознесли' склад 'Гераней' і атакували дронопорт на Брянщині, - Генштаб

Ця операція українських сил має зменшити спроможності російських окупантів атакувати мирні міста України.

Сили оборони України завдали успішних ударів по "шахедній інфраструктурі" російських загарбників у Брянській області Росії.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Сили оборони України уразили в районі Навлі (Брянська область Росії) три об'єкти інфраструктури ударних БпЛА російської армії.

"Ураження складу зберігання дронів "Герань", дронопорту і складу паливно-мастильних матеріалів зменшує спроможності російського агресора атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", - сказано у повідомленні.

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Також на Брянщині було уражено й інші цілі:

дві радіолокаційні станції: райони Стародуба та населеного пункту Медведове

пункти управління БпЛА: райони н.п. Савлукове та Вітовка

Як відзначили у Генштабі, ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника.

Окрім того, Сили оборони України на Донеччині уразили командно-спостережний пункт окупантів у районі Новогродівки.

Дронова інфраструктура РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія активно розбудовує інфраструктуру для збільшення можливостей запуску реактивних дронів. Зокрема, у Ростовській області біля окупованої Луганщини споруджується інфраструктура для запуску ударних дронів типу "Герань-4" і "Герань-5" будується.

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