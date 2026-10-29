ЗСУ 'рознесли' склад 'Гераней' і атакували дронопорт на Брянщині, - Генштаб

Сили оборони України завдали успішних ударів по "шахедній інфраструктурі" російських загарбників у Брянській області Росії.
Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Сили оборони України уразили в районі Навлі (Брянська область Росії) три об'єкти інфраструктури ударних БпЛА російської армії.
"Ураження складу зберігання дронів "Герань", дронопорту і складу паливно-мастильних матеріалів зменшує спроможності російського агресора атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", - сказано у повідомленні.
Також на Брянщині було уражено й інші цілі:
- дві радіолокаційні станції: райони Стародуба та населеного пункту Медведове
- пункти управління БпЛА: райони н.п. Савлукове та Вітовка
Як відзначили у Генштабі, ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника.
Окрім того, Сили оборони України на Донеччині уразили командно-спостережний пункт окупантів у районі Новогродівки.
Дронова інфраструктура РФ
Як повідомляв УНІАН, Росія активно розбудовує інфраструктуру для збільшення можливостей запуску реактивних дронів. Зокрема, у Ростовській області біля окупованої Луганщини споруджується інфраструктура для запуску ударних дронів типу "Герань-4" і "Герань-5" будується.