Одеська мерія, "Sport Life" і "Сіті-Груп" підписали доленосний Меморандум

Одеса робить заявку не тільки на авторитет культурної і туристичної столиці України, а й на лідера в утвердженні здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту, перш за все – серед дітей і молоді. Тому в цьому році святкування Дня фізичної культури і спорту в місті біля Чорного моря ознаменувалося народженням першої в Україні «Дитячої фітнес Академії» (ДФА) американського формату на базі фітнес-клубу "Sport Life" і заключенням тристороннього Меморандуму, направленого на об’єднання зусиль для її повноцінного функціонування.

Відкриття ДФА Sport Life демонструє чудовий приклад співробітництва і об’єднання зусиль міської влади і бізнес-структур. Як відмітив підписант Меморандуму, міський голова Геннадій Труханов, район, в якому буде функціонувати нова ДФА (Котовський), вже подарував Одесі найбільшу кількість яскравих спортивних імен, а відтепер отримає можливість примножити успіхи. Адже ДФА Sport Life – найсучасніший дитячий спортивний комплекс, завдяки якому Одеса стає столицею водних видів спорту серед дітей.

Директор з маркетингу групи компаній «Сіті Груп» Олена Орлова у створенні на їх базі ДФА (а ТРЦ «Сіті-Центр» став основним майданчиком для цьогорічного спортивного свята) вбачає наочний приклад співробітництва представників влади і бізнесу, поєднання корисного і розважального. «Приємно усвідомлювати, що з відкриттям такого чудового закладу наш ТРЦ стане територією, де можна не тільки робити покупки, а й займатися спортом, відпочивати усією сім’єю», - підкреслила Олена Орлова.

Підписаний тристоронній Меморандум відображає все більш помітну тенденцію, коли корпоративна етика стає однією з основоположних рис соціально відповідального бізнесу, а етичні питання його ведення набувають все більшої актуальності. Небезпеку відмічаємого зростання алкоголізму, наркоманії можна перебороти тільки впровадженням європейських трендів здорового способу життя і популяризацією культури спорту. І особливо наполегливо необхідно прививати здоровий спосіб життя зростаючому поколінню. Тому в кожному з 47 клубів SportLife, які діють у всіх містах-мільйонниках України, є спеціалізована дитяча школа «Спортлайфік», де тисячі маленьких городян не тільки оздоровлюються і долучаються до спорту, а й весело проводять час. ДФА Sport Life – перша в Україні вища школа спорту американського формату Fitness Champion of Kids для дітей віком від 2-х до 13 років. Як розповів засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкимов, тут діти також зможуть відвідувати заняття з художньої гімнастики, аеробіки, єдиноборствам, гімнастики для малечі, танцювальні класи, а також розвиваючі уроки, творчі студії, грати в рухливі ігри. Кожен місяць на базі ДФА будуть проходити різні змагання і естафети, а під час канікул планується створення фітнес-табору. Також пан Єкимов поділився планами на майбутнє і повідомив, що проекти, подібні одеській ДФА, планується запустити і в інших містах України, а мережу клубів Sport Life буде збільшено до 65 по всій території країни

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