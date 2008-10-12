Померла Вія Артмане

На 79-му році життя померла радянська і латиська актриса Вія Артмане, повідомило у суботу Латвійське телебачення.

Вія Артмане (Аліда Фріцевна Артмане) народилася в неве-ликому селищі Тукумського району в селянській сім`ї. У 1949 році стала актрисою Художнього академічного театру імені Яна Райніса, в якому пропрацювала 50 років, а в 1999 році перейшла в Ризький молодіжний театр.

У кіно вона дебютувала в 1956 році і стала однією з найпопулярніших актрис радянського кіно, знявшись майже в 40 фільмах, серед яких "Рідна кров", "Ніхто не хотів вмирати", "Сильні духом", "Стріли Робін Гуда", "Омелян Пугачов", "Державний кордон", "Моонзунд", "Катафалк" і, звичайно ж "Театр"...

Однією з найяскравіших стала роль Джулії Ламберт в екранізації однойменного роману Сомерсета Моема.