Померла Вія Артмане
01:39, 12 жовтня 2008Разное
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Однією з кращих була роль Джулії Ламберт
|”Рідна кров” (1964)
Вія Артмане (Аліда Фріцевна Артмане) народилася в неве-ликому селищі Тукумського району в селянській сім`ї. У 1949 році стала актрисою Художнього академічного театру імені Яна Райніса, в якому пропрацювала 50 років, а в 1999 році перейшла в Ризький молодіжний театр.
|”Ніхто не хотів помирати” (1966)
Однією з найяскравіших стала роль Джулії Ламберт в екранізації однойменного роману Сомерсета Моема.
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