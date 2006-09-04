Якщо життя хоч трохи погіршає, Тимошенко займе президентське крісло

(Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що з 25 серпня нинішній уряд втратив легітимність, оскільки Янукович не зняв із себе депутатських повноважень у відведений законом 20-денний термін від дня обрання його прем`єр-міністром. – Ред.) Те, що вона фахівець робити з мухи слона, – це так. Але зараз вона вирішила чи то атакувати заради атаки, чи то просто нагадати про себе, щоб народові не було нудно, – не зрозуміло.

Адже ви розумієте, що тепер Януковичу доведеться по вірьовці ходити. Хоч трохи поліпшиться життя простих людей, – добре. Якщо ні, – тоді ця коса-демагог цілком займе президентське крісло у 2009 році!

У найстрашнішому сні я б не хотів цього.

Проблема ще в тому, що націоналістично налаштована частина населення (близько 25 %) ніколи, за жодних обставин не проголосує за Януковича або когось із Партії регіонів, навіть якщо в золоті "купатимуться" при ньому.

Ця обставина мене вражає найбільше в сьогоднішній Україні!!

Тверезий погляд, Росія, родом з Одеси (з дискусії на форумі )