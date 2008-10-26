Відкриття пам'ятника Кушнарьову (фото)

У церемонії взяли участь рідні політика

У Харкові встановили пам`ятник колишньому мерові міста та губернатору області, народному депутатові Євгену Кушнарьову. У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика. Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр Рідний. Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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