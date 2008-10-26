Відкриття пам'ятника Кушнарьову (фото)

00:44, 26 жовтня 2008
Разное
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У церемонії взяли участь рідні політика

У Харкові встановили пам`ятник колишньому мерові міста та губернатору області, народному депутатові Євгену Кушнарьову. У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика.

Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр Рідний.

Син Євгена Кушнарьова Андрій Кушнарьов, донька - Тетяна Кагановська та її чоловік Олександр Кагановський

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

 

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