Відкриття пам'ятника Кушнарьову (фото)
00:44, 26 жовтня 2008Разное
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У церемонії взяли участь рідні політика
У Харкові встановили пам`ятник колишньому мерові міста та губернатору області, народному депутатові Євгену Кушнарьову. У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика.
Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр Рідний.
|Син Євгена Кушнарьова Андрій Кушнарьов, донька - Тетяна Кагановська та її чоловік Олександр Кагановський
Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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