На ВАТ ”Дніпроспецсталь” при переплавці утилізованих снарядів стався вибух

6 вересня о 23.05 у Запоріжжі на ВАТ "Дніпроспецсталь" при переплавці утилізованих снарядів і гільз великого калібру в електродуговій печі сталеплавильного цеху №3 стався вибух невеликої потужності.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вибухом пошкоджено склепіння електродугової печі (17 пробоїн, діаметр яких від 5 до 15 мм). Жертв і постраждалих немає. Виробничий процес не зупинено.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Запорізькій області.