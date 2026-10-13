Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу: як її рахуватимуть

Базова величина не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу.

Верховна Рада у вівторок, 13 жовтня, ухвалила у другому читанні законопроєкт про запровадженнябазової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, яка об’єднає грошові виплати та соціальні послуги. Її розмір залежатиме від кількості членів родини та сукупного доходу.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, допомогу розраховуватимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім’ї та її середньомісячним доходом.

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Базову величину визначатимуть у законі про державний бюджет на відповідний рік. Водночас вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу, встановлений на 1 січня цього року. Для першого та кожного наступного члена сім’ї базову величину пропонують враховувати в розмірі 100%. Для окремих категорій людей з інвалідністю та дітей також передбачено застосування 100% базової величини.

Перед призначенням підтримки оцінюватимуть потреби домогосподарства та складатимуть індивідуальний план допомоги. До системи підтримки входитимуть не лише гроші, а й соціальні послуги на рівні громади.

Очікується, що нова система має зробити соціальну підтримку адреснішою та доступнішою для сімей із низькими доходами. Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

Слід зазначити, що експериментальна модель з виплати такої допомоги працює в Україні з 2025 року. У 2026 році базова величина для розрахунку становить 4500 грн.

Соціальна допомога в Україні – останні новини

У травні Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження нової моделі соціальної підтримки вразливих сімей – базової державної соціальної допомоги.

За даними Мінсоцполітики, наразі БСД виплачують в межах експериментального проєкту визначеним категоріям отримувачів соціальної допомоги, які потребують державної підтримки і відповідають встановленим критеріям.

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