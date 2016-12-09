В п’ятницю 9-го грудня 2016 року, у всесвітній день боротьби з корупцією , відбудеться прес-конференція з приводу презентації створення і планів нової громадської організації “Рух боротьби з корупцією”.

В прес-конференції візьмуть участь засновники ГО “Рух боротьби з корупцією”:

Володимир Черняк, доктор економічних наук, професор, колишній народний депутат України,

Артем Фурманюк, Донецький активіст і журналіст, автор сайту PRO-TEST,

Іван Лозовий, юрист і громадський діяч, спонсор ГО.

Метою нової громадської організації є посилення тиску на основні чинники, які відповідають за наявність в державі корупції, сприяння у здійснені державою політики щодо протидії та запобігання корупції.

Прес-конференція відбудеться починаючи об 11:00 в приміщенні Інтерфакс-Україна за адресою: вул. Рейтарська, 8/5а, м. Київ.