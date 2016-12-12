Служба зайнятості відкрила найбільшу в Україні ярмарку вакансій прямо в столичному вокзалі

ро це заявив виконуючий обов’язки Голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко під час урочистого відкриття ярмарку вакансій, інформує прес-служба ДСЗ.

«Столичний вокзал – це одне з найбільш відвідуваних місць у найбільшому місті України. Тому саме тут, спільно із Укрзалізницею ми проводимо найбільший ярмарок вакансій. Сьогодні на одну офіційну вакансію претендує 6 безробітних, проте великі підприємства постійно відчувають нестачу у кваліфікованих кадрах. На сьогоднішній день по Україні залишаються не закритими близько 50 тисяч робочих місць і наша місія допомогти їх якомога швидше укомплектувати. Впродовж року ми серйозно і систематично впроваджуємо реформу і от зараз ви самі можете переконатись у цьому. Не люди йдуть до служби зайнятості за роботою, а служба зайнятості йде до людей. Це вже третій подібний захід за останній час. Аналогічні ярмарки вакансій вже проходили у столичному метро і його результати були дуже серйозними – роботу отримало близько 2 000 людей», ― наголосив В. Ярошенко.

Ярмарок вакансій буде проходити з 12 по 16 грудня з 9:00 до 17:00. Під час заходу понад 180 найбільших роботодавців будуть представляти свої вакансії. Серед них: «Укрзалізниця», «Ощадбанк», «Приватбанк», «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», «Фокстрот», «Новус», «WOG», «Нова пошта», «Укроборонпром» та багато інших.

"У той час, коли в країні дуже мало позитивноії інформації, такі заходи вкрай важливі. Вони демонструють, що органи влади йдуть на зустріч людям і стають ще більш доступними. До речі, нещодавно ми представляли українські ініціативи ринку праці у Европарламенті і хочу сказати, що наші колеги з ЄС були приємно вражені напрацюваннями і навіть почнуть переймати наш досвід", - зазначила Народний депутат України, член парламентського Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Наталія Веселова.

В урочистому відкритті заходу взяли участь: заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко, начальник кадрової плітики Південно-Західної Укзалізниці Наталія Груця, Директор Київського молодіжного центру Анна Куценко.

Кількість роботодавців, які протягом січня-жовтня 2016 року співпрацювали з центрами зайнятості, становила 152 тисячі (що на 5 тис. більше, ніж у відповідному періоді минулого року). Кількість вакансійстановила 807,3 тисяч, з яких було зареєстровано з початку року 781,3 тисячі. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість зареєстрованих вакансій збільшилася на 37 тисяч. При цьому, рівень укомплектування вакансій у цілому по країні зріс з 80% до 82%. У січні-жовтні 2016 року послуги державної служби зайнятості з пошуку роботи отримували понад 1 млн. зареєстрованих безробітних.

За сприяння служби зайнятості роботу отримали 655,3 тис. осіб, що на 24 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому 258 тис. осіб (або майже 40%) працевлаштувалися у пошуковий період до набуття статусу безробітного, що на чверть більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Для додаткової матеріальної підтримки у період пошуку основного місця роботи до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 212,3 тис. осіб, що на 6 тис. більше, ніж у січні-жовтні 2015 року.

З метою забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 152,3 тис. безробітних, у т. ч. 34,5 тис. осіб навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Профорієнтаційні послуги отримали 2,5 млн громадян.