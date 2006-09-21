В одному з центральних парків Києва знайшли 21 снаряд

У Шевченківському районі Києва, по вул. Володимирській, 60, у парку ім. Т.Г. Шевченка під час проведення земляних робіт виявлено 21 артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце знаходження боєприпасів охороняється, вилучення та знешкодження яких буде здійснено сьогодні.

Всього за добу на території країни виявлено 36 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, а саме: 1 авіабомбу, 32 артилерійських снаряда, та 3 міни.