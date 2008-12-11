США виділять $14 мільярдів на порятунок GMC, Ford і Chrysler

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, що передбачає виділення до 14 млрд. дол. трьом найбільшим американським автовиробникам - General Motors Corp., Ford Motor Co. і Chrysler LLC.

Як передає РІА «Новости», законопроект запропонувала 8 грудня Демократична партія США. Палата представників американського Конгресу 10 грудня більшістю голосів схвалила цей законопроект.

Законопроект набере чинності, якщо його схвалить Сенат.

Ці заходи з порятунку національної автомобільної промисловості критично зустріли представники Республіканської партії в Сенаті. Під час голосування вони можуть спробувати заблокувати законопроект.

Республіканці намагаються змусити автовиробників оголосити процедуру банкрутства або піти на суттєві поступки, як представників автопрому США, і кредиторів, як умову отримання будь-якої федеральної допомоги.

Президент США Джордж БУШ раніше заявляв, що потрібно ретельно перевірити всі аспекти функціонування автомобільних компаній, оскільки не "треба вкладати гарні гроші в погане місце".

На минулому тижні General Motors разом з Ford і Chrysler представили в Конгрес США плани з реструктуризації своїх компаній, попросивши надати їм для подолання економічної кризи 34 млрд. доларів з державного бюджету.