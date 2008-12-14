У Київгазі «сподіваються», що до вечора лівий берег буде з газом

У АК “Київгаз” сподіваються, що зможуть протягом сьогоднішнього дня усунути аварію на газо-розподільчому пункті, що забезпечує газопостачання жителів будинків у Деснянському та Дніпровському районах столиці.

Про це УНІАН повідомили в аварійній службі компанії “Київгаз”.

За їх поясненням, аварія сталася через різке падіння тиску газу у мережі.

Кількість будинків, що залишились без газопостачання, в “Київгазі” наразі назвати не можуть, проте зазначають, що в зону дії аварії потрапила значне число вулиць обох районів.

“Важко сказати, коли аварійні роботи буде закінчено. Зараз спеціалісти там працюють”, - сказали в аварійній службі. На уточнююче запитання, чи буде до вечора усунуто аварію, відповіли: “Сподіваємось”.

У “Київгазі” також повідомили, що відновлення постачання газу буде відбуватись окремо по кожному будинку в присутності спеціалістів. Спеціальні бригади будуть виїжджати на місця, щоб уникнути надзвичайних ситуацій у квартирах будинків.

У прес-службі “Київгазу” УНІАН повідомили, що наразі причина аварії з’ясовується. За офіційною інформацією компанії, на двох газо-розподільчих пунктах спрацювали запірно-запобіжні клапани, що й перекрили подачу газу. В результаті цього без газопостачання залишилися житлові будинки на вулицях: Лісова, Жукова, Волкова, Курчатова, Мілютенка, Братиславська і Шолом-Алейхема.

«Київгаз» закликає жителів Лісового масиву не користуватися газовими приладами, а у разі виявлення запаху газу, телефонувати в аварійну службу компанії за телефоном 04.