ЦРУ підкуповує вождів афганських племен "віагрою"

Американська розвідка використовує для отримання інформації в Афганістані найрізноманітніші способи, включаючи підкуп вождів місцевих племен, пише газета The Washington Post.

У статті змальовується один з таких епізодів. Агент ЦРУ прийшов до 60-річного вождя і запропонував йому чотири блакитні пігулки "віагри". "Візьміть одну, вам сподобається", - сказав він. За кілька днів агент повернувся в офіс з важливою інформацією про пересування бойовиків "Талібану" і попросив виділити йому ще "віагри".

"Ми зробимо все, щоб вплинути на людей і здобути друзів – було б це спорудження школи чи постачання "віагри", - відзначив співрозмовник видання в спецслужбах.

За його словами, традиційні хабарі у вигляді грошей і зброї серед афганських племен практично неефективні, на відміну від пігулок для посилення потенції. У багатьох старих вождів буває до чотирьох дружин - максимум, який дозволяє Коран. За допомогою американської "віагри" їм вдається підтримувати авторитет в сім`ї і племені.

Лента.ру