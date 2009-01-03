Chrysler одержить 4 мільярди доларів від уряду, але...

Міністерство фінансів США оголосило про остаточне підписання угоди про надання позики на суму чотири мільярди доларів корпорації Chrysler в рамках програми фінансової допомоги американським автовиробникам, повідомляє AFP 3 січня. Вся сума вже була переказана на рахунки компанії.

Надана допомога повинна допомогти Chrysler провести реструктуризацію і уникнути банкрутства - ці кошти входять в 13,4 мільярда доларів, виділених президентом США Джорджем Бушем в грудні 2008 року на підтримку концернів Chrysler і General Motors.

Відповідно до умов угоди, до 31 березня обидва концерни будуть зобов`язані переконливо довести, що на виділені кошти їм вдалося провести реструктуризацію, яка дозволить їм самостійно вижити в умовах економічної кризи. У зворотному випадку, уряд може зажадати від них протягом 30 днів повернути гроші.

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