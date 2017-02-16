Експерти обговорять, на які поступки доведеться піти Україні заради нового траншу МВФ

16 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «На які поступки піде Україна заради нового траншу МВФ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна. Питання для обговорення:

Чого вимагає від України МВФ?

На що Україна готова погодитися?

Які з вимог МВФ - зокрема, щодо пенсійної та земельної реформ, реформи спрощеної системи оподаткування - є неприйнятними?

Чи отримає Україна черговий транш МВФ найближчим часом?

Як буде змінюватися курс гривні протягом 2017 року? Учасники круглого столу: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера;

Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна;

Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concord Capital

Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії Модератор круглого столу: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими. Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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