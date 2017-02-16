Експерти обговорять, на які поступки доведеться піти Україні заради нового траншу МВФ
12:00, 16 лютого 2017Разное
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16 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «На які поступки піде Україна заради нового траншу МВФ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
- Питання для обговорення:
- Чого вимагає від України МВФ?
- На що Україна готова погодитися?
- Які з вимог МВФ - зокрема, щодо пенсійної та земельної реформ, реформи спрощеної системи оподаткування - є неприйнятними?
- Чи отримає Україна черговий транш МВФ найближчим часом?
- Як буде змінюватися курс гривні протягом 2017 року?
Учасники круглого столу:
- Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера;
- Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна;
- Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concord Capital
- Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії
Модератор круглого столу: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).
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