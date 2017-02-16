Експерти обговорять, на які поступки доведеться піти Україні заради нового траншу МВФ

12:00, 16 лютого 2017
Разное
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16 лютого (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «На які поступки піде Україна заради нового траншу МВФ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

  • Питання для обговорення:
  • Чого вимагає від України МВФ?
  • На що Україна готова погодитися?
  • Які з вимог МВФ - зокрема, щодо пенсійної та земельної реформ, реформи спрощеної системи оподаткування - є неприйнятними?
  • Чи отримає Україна черговий транш МВФ найближчим часом?
  • Як буде змінюватися курс гривні протягом 2017 року?

Учасники круглого столу:

  • Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера;
  • Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна;
  • Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concord Capital
  • Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії

Модератор круглого столу: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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