У світі впав попит на коньяк

2008 року попит на коньяк в усьому світі впав на 6,2 відсотка. Було продано 148,2 мільйона пляшок, натомість як на рік раніше - 158 мільйонів, передає агентство AFP.

Це стало першим скороченням попиту за останні шість років, за які відбулося зростання продажів на 36,8 відсотків.

Французькі виробники пов`язують скорочення попиту із світовою фінансовою кризою. У США і Канаді попит впав на 14,2 відсотка, в Європі на 7,8 відсотка.

Незважаючи на це, доходи від продажів збільшилися на 0,3 відсотка і склали 1,6 мільйона доларів багато в чому за рахунок зростання попиту в Азії на 6,2 відсотка, де особливою популярністю користуються елітні марки.

Лента.ру