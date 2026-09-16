РФ відправила в Лівію новий конвой з військовою технікою

До Лівії прибув новий російський конвой з військовою технікою

Новий російський морський конвой доставив до лівійського порту Тобрук партію військової та логістичної техніки. Про це повідомляє OSINT-проєкт Russia Maritime Watch.

Так, на нових знімках, імовірно, зафіксовано розвантаження бронетранспортерів (зокрема класу MRAP), машин забезпечення та іншої військової техніки в Тобруці після прибуття суден "Анастасія" та "Юрій Аршенєвський", що йшли під ескортом великого десантного корабля проєкту 775 ("Ропуча") – "Олександр Шабалін".

На думку аналітиків, це нове постачання доповнює низку свідчень про зростання ролі Тобрука в російській логістичній мережі в Лівії.

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"Оскільки Москва розширює свою присутність у Лівії, ключовим питанням залишається те, чи перетворюється Тобрук на щось більше, ніж просто транзитний пункт, – чи стає він постійним російським логістичним вузлом, що з’єднує Середземномор’я, регіон Сахелю та Судан", - йдеться у повідомленні.

Переміщення російської техніки до Лівії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія стрімко розширює свою військову присутність у Лівії, активізуючи операції на шести ключових авіабазах.

За даними Національного агентства геопросторової розвідки США, ці дії є частиною ширшої місії з розширення впливу Москви в Північній Африці та Сахелі.

Влітку розширення фіксували на авіабазах Джуфра, Аль-Хадім, Гардабія, Брак-ель-Шат, Маатен-ель-Сарра та Таманхінт, розташованих у центральній, східній та південній Лівії.

Розвідка зафіксувала прибуття на ці об’єкти сучасної військової техніки, зокрема винищувачів МіГ-29, безпілотників та систем ППО.

Водночас, тривають масштабні будівельні роботи з модернізації цих об’єктів: російські війська відновлюють злітно-посадкові смуги, склади та ангари для літаків. Чисельність персоналу також зростає; наприклад, російська присутність на авіабазі Брак-ель-Шаті збільшилася з приблизно 300 до 450 осіб всього за кілька місяців.

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